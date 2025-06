Mercato : L'OM a dégainé pour ce phénomène !

Auteur de prestations XXL avec le Suwon Samsung Bluewings, Seung-soo Park affolerait l'Europe. En effet, le crack de 18 ans serait suivi de près par l'OM, Newcastle et le Bayern. D'ailleurs, ces trois clubs auraient déjà dégainé pour s'attacher les services du joueur sud-coréen lors de ce mercato estival.

Park : Newcastle et le Bayern sont passés à l'assaut

A en croire Ballmanchan, l'OM, le Bayern et Newcastle auraient dégainé pour boucler le transfert de Seung-soo Park. Comme l'a indiqué le média sud-coréen, ces écuries auraient formulé des offres financières similaires. Ainsi, Seung-soo Park aura le dernier mot et pourra choisir sa prochaine destination. Et pour le moment, il réfléchit au club qui favorisera le plus son développement. Si le Bayern est habitué à former des jeunes joueurs pour qu'ils deviennent des stars, l'OM lui offre la possibilité de jouer régulièrement en équipe première. Affaire à suivre...