Mercato - PSG : «Une histoire de longue date» cachée derrière ce transfert !

Alors que Marie-Antoinette Katoto n’avait connu que le PSG depuis le début de sa carrière, voilà que l’internationale français a rejoint un nouveau club. Arrivée au terme de son contrat, l’attaquante s’est engagée avec l’OL Lyonnes. Enfin, Katoto pose donc ses valises sur les bords du Rhône puisque cela faisait un moment que la formation lyonnaise lui tournait autour.

« Depuis les Jeux Olympiques… »

Comment Marie-Antoinette Katoto en est ainsi arrivée à enfin poser ses valises à Lyon ? Interrogée par franceinfo, l’ancienne joueuse du PSG a fait savoir : « Depuis les Jeux Olympiques, j'ai vu le stade, le Groupama Stadium, différemment, je me suis dit que je m'y verrais bien, c'est vraiment quelque chose d'unique. J'ai vraiment envie de porter ce maillot et de faire de belles choses dans ce stade ».