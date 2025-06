OM : Le transfert en Arabie Saoudite qui change tout ?

L’Olympique de Marseille semble travailler sur un dossier précis depuis quelques jours, avec le possible transfert d’Evan Ndicka. Le joueur de l’AS Roma pourrait régler pas mal de problèmes en défense, mais pour le moment les négociations ne semblent pas avancer, surtout à cause du prix assez élevé qui est réclamé.

Déjà évoqué lors des précédentes sessions de mercato, Evan Ndicka pourrait bien être le bon choix pour l’OM. L’ancien de l’AJ Auxerre et de Francfort est gaucher et pourrait donc apporter un profil nouveau à Roberto De Zerbi, qui vise également Facundo Medina du RC Lens dans ce profil-là. Mais il va falloir passer à la vitesse supérieure pour espérer trouver un terrain d’entente avec l’AS Roma.