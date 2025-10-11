Mercato : L’OM a choisi son prochain transfert !

Axel Cornic

Déjà annoncé proche d’un possible départ lors du dernier mercato, Neal Maupay pourrait bien être poussé vers la sortie en janvier. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, n’a pas joué une seule minute en Ligue 1 depuis le début de la saison et tout porte à croire que son aventure à la cour de Roberto De Zerbi est proche de la fin.

Il semblait être parfait pour le style de jeu de Roberto De Zerbi. Après avoir connu plusieurs clubs en Angleterre, Neal Maupay avait fait le choix en aout 2024 de revenir en France, pour poser ses valises à Marseille. Mais après des débuts fracassants, l’attaquant de 29 ans est peu à peu passé au second plan à l’OM.

Maupay va partir ? Et ça ne devrait pas changer. Entre le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et l'émergence du jeune Robinio Vaz, il n’y a plus beaucoup de place pour Maupay en attaque. Ainsi, nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’OM devrait sans grande surprise le pousser vers la sortie lors du mercato hivernal.