Mercato : L’OM a choisi son buteur pour la saison prochaine !

En fin de contrat avec l’OM en juin prochain, Alexis Sanchez ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait même s’il dispose d’une année supplémentaire en option. Et en attendant de connaître le verdict final de son coéquipier, Leonardo Balerdi a pris position dans ce dossier en incitant Sanchez à prolonger.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir d’Alexis Sanchez (34 ans) à l’OM ? Auteur d’une excellente saison sous les ordres d’Igor Tudor depuis son arrivée l’été dernier (18 buts, 3 passes décisives toutes compétitions confondues), l’attaquant chilien est sans conteste l’homme fort du secteur offensif marseillais depuis la rétrogradation de Dimitri Payet. Et forcément, alors que son contrat arrive à expiration (avec une année supplémentaire en option) à l’issue de la saison, le cas Sanchez fait débat à l’OM.

Balerdi veut le voir prolonger

Interrogé au micro de RMC Sport, le défenseur olympien Leonardo Balerdi a pris position en faveur d’une prolongation d’Alexis Sanchez : « Oui je lui ai dit. Mais lui il est très content ici à Marseille. Je ne sais pas ce qu’il fera cet été, mais il est bien, il est heureux, j’espère vraiment qu’on se qualifiera pour la Ligue des champions et ça le motivera encore plus à rester », confie le défenseur argentin de l’OM sur Alexis Sanchez, qu'il souhaite donc voir rester l'an prochain.

« Un joueur-clé pour nous »