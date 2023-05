Mbappré réclame une star au PSG, la réponse est tombée

Avec le départ acté de Lionel Messi et la possible séparation avec Neymar, le PSG étudie le marché pour reconstruire son attaque. Apprécié par Kylian Mbappé, Marcus Rashford constituait jusqu'à présent une piste plausible pour le club de la capitale. L'entraineur de Manchester United, Erik ten Hag a fermé la porte à un départ.

Auteur d'une grande saison avec les Reds Devils, Marcus Rashford suscite l'intérêt de nombreuses écuries européennes, dont le PSG. Une association avec Kylian Mbappé sur le front de l'attaque parisienne était même à l'étude, mais la tendance ne serait pas à un départ de l'international anglais.

💭 The boss has hinted at our summer plans for @MarcusRashford...#MUFC