C’est annoncé, le PSG s’est raté

Thomas Bourseau

Marcus Rashford figurait dans les petits papiers du PSG en 2022. Cependant, la chance aurait tourné le dos au club de la capitale dans ce dossier puisqu’une prolongation de son contrat à Manchester United semble inévitable à présent.

Pour remplacer Arnaud Kalimuendo l’été dernier, Luis Campos aurait ciblé Marcus Rashford. C’est du moins ce que L’Équipe et RMC Sport dévoilait en août dernier. Finalement, et alors que Kylian Mbappé aurait validé l’éventuelle venue de l’enfant de Manchester United selon Média Foot, Rashford est resté chez les Red Devils et son contrat a été prolongé d’une saison, soit jusqu’en juin 2024… pour le moment.

«Laissez le processus se dérouler»

Le PSG n’aurait pas oublié Marcus Rashford selon la presse anglaise. Néanmoins, il semblerait que le comité de direction de Manchester United ait un avantage certain sur le PSG : Rashford veut poursuivre à Old Trafford. « Pourquoi ce n’est pas encore signé ? Oui, je sais pourquoi, mais je ne parle pas du processus. Laissez le processus se dérouler. Encore une fois, ce n'est pas important pour l'instant, ni pour moi, ni pour Rashy. Pour lui, il s'agit de marquer plus de buts cette saison » . a confié Erik Ten Hag en conférence de presse et dans des propos rapportés par 90min .

«Marcus veut rester et nous voulons qu'il reste»