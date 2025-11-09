Mercato : L’OL tente un coup complètement fou à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2021, Florian Thauvin quitte l’OM librement et surprend tout le monde en rejoignant le Mexique et les Tigres. Le champion du monde aurait pourtant pu continuer en Europe. En effet, Thauvin était à l’époque très sollicité et voilà que l’OL, par l’intermédiaire de Juninho, a notamment tenté de convaincre le milieu offensif marseillais.

Aujourd’hui au RC Lens, Florian Thauvin a donc connu une expérience au Mexique. En effet, au moment de quitter l’OM en 2021, il décide de rejoindre les Tigres. Mais voilà que ça aurait pu se passer différemment. En effet, en fin de contrat à Marseille, Thauvin avait différentes options pour poursuivre en Europe.

« Je discute avec Milan » Florian Thauvin aurait notamment pu signer avec le Milan AC. Pour So Foot, il a ainsi raconté : « Il n’y avait pas que le Mexique comme option ? Au départ, dès le mois de septembre 2020, je discute avec Milan, avec Maldini et Massara. Je dois signer et pour une raison que j’ignore, ça ne s’est jamais fait ».