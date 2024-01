Mercato : L’OL prépare un transfert historique !

Amadou Diawara

Alors que le mercato hivernal va fermer ses portes le 1er février, l'OL a déjà officialisé cinq arrivées : Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et Nemanja Matic. Désireux de recruter un autre milieu de terrain, John Textor aurait formulé une offre d'environ 35M€ pour Orel Mangala, sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec Nottingham Forest.

L'OL a totalement manqué sa première partie de saison. En effet, les Gones sont actuellement classés 16ème sur 18 en Ligue 1, et ce, avec seulement 16 points en 19 journées. Pour éviter la relégation, l'OL s'est activé lors de ce mercato hivernal. En effet, le club présidé par John Textor a officialisé les transferts de Lucas Perri, Adryelson, Malick Fofana, Gift Orban et de Nemanja Matic.

L'OL compte recruter un milieu de terrain

En plus de ces cinq recrues, l'OL voudrait recruter un nouveau milieu de terrain, comme l'a avoué John Textor à L'Equipe : « Peut-on attendre une arrivée à un autre poste qu'en attaque ? Un défenseur... et peut-être un autre milieu de terrain ». D'ailleurs, le président de l'OL serait déjà passé à l'offensive pour renforcer l'entrejeu de Pierre Sage.

L'OL a proposé 35M€ pour Mangala