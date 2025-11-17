Mercato : L'OL obligé de payer encore plus que prévu ?

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Endrick n'a eu que douze petites minutes à se mettre sous la dent. Conscient de la situation du buteur brésilien, l'OL souhaiterait le recruter lors du prochain mercato hivernal. Ouvert à l'idée de prêter Endrick, le Real Madrid compterait inclure une clause très spéciale dans le contrat de son numéro 9.

Endrick est à la peine depuis le lancement de la saison 2025-2026. En effet, le numéro 9 du Real Madrid n'a joué que douze petites minutes, toutes compétitions confondues. Ce qui n'a pas manqué d'alarmer la direction de l'OL.

Transfert - Real Madrid : Direction l'OL pour Endrick ? Alors qu'Endrick peine à emmagasiner du temps de jeu au Real Madrid, les hautes sphères de l'OL seraient prêtes à lui tendre les bras lors du prochain mercato hivernal. Cela tombe plutôt bien, puisque la Maison-Blanche est ouverte à l'idée de prêter le crack brésilien de 19 ans durant la deuxième partie de la saison. Toutefois, l'OL va devoir faire jouer Endrick régulièrement, et ce, pour ne pas risquer de payer plus cher.