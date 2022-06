Foot - Mercato

Mercato : L’OL communique sur le rachat du club, les dessous du choix d’Aulas

Publié le 20 juin 2022 à 21h30 par Thomas Bourseau mis à jour le 20 juin 2022 à 21h46

Alors que la presse s’est enflammée ce lundi quant à l’imminente arrivée de John Textor, chef d’entreprise américain lié à Crystal Palace et Botafogo, l’OL a publié un communiqué ce lundi soir afin d’expliquer le processus de transition au niveau de la passation de pouvoirs ainsi que les raisons du choix de Jean-Michel Aulas.

Depuis 1987, Jean-Michel Aulas est à la tête de l’OL et comme le président l’a fait savoir à plusieurs reprises ces derniers temps, sa volonté est de vendre des parts du club rhodanien. Le pourcentage des parts s’élèverait à 35 voire 40%. Et c’est le chef d’entreprise américain John Textor qui est devenu actionnaire de l’OL ce lundi. Par le biais d’un communiqué publié ce lundi soir, l’Olympique Lyonnais fait savoir que les groupes Holnest, Pathé et IDG Capital sont entrés en négociations exclusives avec Eagle Football Holdings, LLC pour une « participation majoritaire » dans OL Groupe, ce que souhaitait le président Aulas. Un rachat obligatoire sera par la suite rendu public. Par le biais de ladite transaction, l’OL parviendrait alors à renforcer la structure financière d’OL Groupe, à renforcer ses investissements pour son projet sportif et au niveau de ses infrastructures. Le lancement d’une offre publique « d’achat amicale » pour le prix de 3€ par action et de 265,57€ par Osrane et si les conditions sont remplies à terme, d’un « retrait obligatoire » pour le groupe estimé à 798M€ et à 884M€ après augmentation du capital. Alors, ladite opération colossale engendrerait la cession complète de la participation Pathé, d’IDG Capital et une liquidité progressive d’Holnest, la firme familiale du président Jean-Michel Aulas. Le Eagle Football Holdings de John Textor deviendrait alors actionnaire majoritaire.

Communiqué financier Olympique Lyonnais Groupe➡️ https://t.co/CF1KiCsQpr pic.twitter.com/xba2oCjjWo — Olympique Lyonnais (@OL) June 20, 2022

« Aulas s’est fait à l’idée qu’il fallait passer les rênes et il a vraiment travaillé pour garder ce pouvoir et pour que la transition se fasse bien »