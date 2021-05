Foot - Mercato - OL

Mercato : L'OL boucle déjà deux arrivées !

Publié le 18 mai 2021 à 9h04 par La rédaction mis à jour le 18 mai 2021 à 9h05

Bien que le mercato n'ouvrira ses portes que dans quelques semaines, l'OL aurait déjà bouclé deux signatures de joueurs libres.