Mercato : L’offre de l’OL révélée pour un joueur du Real Madrid !

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick veut rejoindre l’OL cet hiver, qui n’a pas d’attaquant titulaire et est justement à la recherche d’un renfort à ce poste. Un dossier qui avance bien dans le cadre d’un prêt de janvier jusqu’à la fin de la saison. En ce sens, Lyon aurait fait une proposition de 800 000€ au Real Madrid la semaine dernière.

Initiés ces dernières semaines, les contacts entre l’OL et le Real Madrid pour Endrick semblent être positifs. À en croire la presse brésilienne, un accord a même déjà été trouvé et ça ne fait pas de doute : l’attaquant âgé de 19 ans rejoindre Lyon et évoluera en Ligue 1 en deuxième partie de saison.

L’OL prendra en charge la moitié de son salaire Désireux d’avoir du temps de jeu à quelques mois de la Coupe du monde 2026, Endrick a ouvert la porte à l’OL, où il n’y a pas de titulaire à son poste. Selon ESPN Brésil, l’accord avec le Real Madrid porte sur un prêt sec de l’international brésilien (14 sélections) jusqu’à la fin de la saison avec une prise en charge de 50% de son salaire.