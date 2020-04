Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Klopp jette son dévolu sur un ancien de L1 !

Publié le 4 avril 2020 à 15h10 par La rédaction

Arrivé l’année dernière au Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram serait dans le viseur de nombreux clubs. S’il on en croit ces informations, Liverpool s’approcherait doucement du dossier...