Liverpool : Henderson s'enflamme pour la méthode Klopp !

Publié le 3 avril 2020 à 18h50 par B.C.

Arrivé à Liverpool en 2015, Jürgen Klopp a métamorphosé le club anglais en l'espace de quelques années. Interrogé sur le sujet, Jorgan Henderson souligne le rôle important du coach allemand.