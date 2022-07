Foot - Mercato

Mercato : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo bientôt réunis ?

Publié le 6 juillet 2022 à 15h00 par Thibault Morlain

Depuis plus d’une décennie maintenant, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur la planète football. Leur duel a enflammé tous les supporters quant ils étaient au FC Barcelone et au Real Madrid. Les voilà maintenant dans des championnats différents. Toutefois, prochainement, d’ici peu, il n’est pas exclu que l’on revoit Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au même endroit, associés dans la même équipe. Mais laquelle ?

Ce marché des transferts affole déjà les compteurs et cela serait encore loin d’être terminé. Après les gros transferts d’Erling Braut Haaland, Darwin Nunez ou encore Aurélien Tchouaméni, d’autres énormes opérations pourraient être actées à l’instar de Neymar, mais aussi les deux superstars du football, à savoir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Aujourd’hui au PSG et à Manchester United, l’Argentin et le Portugais pourraient aller voir ailleurs cet été. De quoi alors permettre à Messi et Cristiano Ronaldo d’enfin jouer ensemble ?

Un duo de rêve pour le PSG ?

Tout le monde en a rêvé, c’est peut-être cet été que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient enfin être dans la même équipe. Mais où ? Voir ce duo incroyable pourrait être possible au PSG. Bien que des rumeurs annoncent l’Argentin sur le départ, d’autres expliquent que Christophe Galtier ferait de Messi un titulaire indiscutable. A côté de cela, il y a Cristiano Ronaldo qui voudrait quitter Manchester United. Et parmi les destinations qui reviennent, il y a encore une fois le PSG. D’ailleurs, selon les derniers échos en provenance d’Angleterre, afin de jouer la Ligue des Champions, CR7 serait prêt à faire de gros efforts et à consentir à une grosse baisse de salaire. De quoi alors permettre au PSG d’associer le septuple et le quintuple Ballon d’Or ?

Une association… au FC Barcelone ?

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourraient également se retrouver du côté du FC Barcelone. En effet, selon les informations d’ El Chiringuito , l’Argentin aimerait déjà revenir chez les Blaugrana. Pour cela, Messi aurait alors appelé Xavi et il attendrait maintenant un signe de Joan Laporta. A côté de côté, il y a AS qui a lâché une énorme information. En effet, Jorge Mendes, agent de Cristiano Ronaldo, aurait dernièrement rencontré Joan Laporta, président du FC Barcelone, afin d’évoquer une possible arrivée de CR7 au Camp Nou.

Une fin de carrière à l’Inter Miami ?