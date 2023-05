Mercato : L’incroyable révélation sur Cristiano Ronaldo

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a connu quelques grands clubs dans sa carrière. Et alors que son temps en Europe s’est terminé à Manchester United, CR7 aurait souhaité rejoindre le Arsenal de Mikel Arteta cet hiver.

Avant de signer à Al-Nassr en décembre dernier afin de notamment promouvoir et développer le football saoudien selon ses propres mots en conférence de presse, Cristiano Ronaldo aurait pu poursuivre sa longue et riche carrière en Europe.

Cristiano Ronaldo à Arsenal ?

La Gazzetta dello Sport faisait état d’une volonté de Cristiano Ronaldo de s’engager du côté du PSG ou de Chelsea après la rupture à l’amiable de son contrat à Manchester United le 22 novembre 2022. Cependant, celui qui est surnommé CR7 aurait pu quitter Manchester United pour… Arsenal !

PSG : Messi et Cristiano Ronaldo enfin réunis, la folle révélation https://t.co/1Vf237Adq6 pic.twitter.com/X3A3ct0yps — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Piers Morgan révèle que Cristiano Ronaldo voulait aller à Arsenal après United