Mercato : L'incroyable mensonge pour signer au Paris FC !

En plus de Moses Simon, le Paris FC aimerait s'offrir les services de deux autres attaquants lors de ce mercato estival : un avant-centre et un ailier. En ce qui concerne la recrue axiale, le club emmené par Stéphane Gilli souhaiterait mettre la main sur Matthis Abline. Emballé par l'idée de signer au PFC, le buteur du FC Nantes essaie de forcer son transfert.

Pour renforcer sa ligne offensive, le Paris FC a déjà officialisé l'arrivée de Moses Simon, arrivé en provenance du FC Nantes. Malgré la signature de l'international nigérian, Pierre Ferracci - le président du club francilien - souhaiterait recruter deux autres attaquants.

Abline fait le forcing pour rejoindre le Paris FC Selon les informations du Parisien, divulguées ce dimanche matin, le Paris FC aurait l'intention de s'offrir un ailier et un avant-centre d'ici la fin du mercato estival, programmée le 1er septembre à 20 heures. Pour étoffer la pointe de son attaque, le PFC voudrait miser sur Matthis Abline. Engagé jusqu'au 30 juin 2028 avec le FC Nantes, le buteur de 22 ans ferait le forcing pour signer au Paris FC.