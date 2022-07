Foot - Mercato - PSG

Mercato : Lewandowski a recalé le PSG, les raisons sont dévoilées

Publié le 17 juillet 2022 à 17h30 par Thibault Morlain

Le feuilleton Robert Lewandowski est enfin terminé. Après avoir clairement exprimé son envie de quitter le Bayern Munich afin de rejoindre le FC Barcelone, le Polonais a dû attendre que le club bavarois cède face aux Blaugrana. A côté de cela, d’autres options s’offraient à Lewandowski, notamment le PSG et Chelsea. Mais il n’avait d’yeux que pour le Barça, qu’il a donc rejoint ce samedi. Un choix à propos duquel on en sait désormais plus.

Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour Robert Lewandowski. Après avoir tout connu au Bayern Munich, le Polonais souhaite passer à autre chose, bien qu’il avait encore un an de contrat. Publiquement, l’attaquant de Nagelsmann avait ainsi réclamé son départ, mais la direction du Bayern se montrait intransigeante, refusant de vendre Lewandowski. Au terme d’un long feuilleton, un accord a fini par être trouvé avec le FC Barcelone, moyennant environ 50M€. Les Blaugrana tiennent donc leur nouvel attaquant, tandis que d’autres clubs ont échoué. Le PSG était notamment dans le coup alors que Luis Campos souhaitait associer Robert Lewandowski et Kylian Mbappé. Il n’en sera finalement rien et Chelsea a également dû faire une croix sur ce gros coup en attaque.

« Zahavi et Lewandowski avaient donné leur parole à Barcelone »

Pourquoi Robert Lewandowski a-t-il donc privilégier le FC Barcelone au PSG et à Chelsea ? Dans des propos accordés à CaughtOffside , Fabrizio Romano a dévoilé les coulisses du choix du nouveau joueur blaugrana. « Zahavi et Lewandowski avaient donné leur parole à Barcelone depuis la fin du mois de février. Ils n’ont jamais rompu ce pacte : trois ans de contrat avec une quatrième année en option », a tout d’abord expliqué le journaliste.

« Lewandowski a refusé Chelsea et le PSG »

« Lewandowski a refusé Chelsea et le PSG, qui voulaient faire une offre. Lewandowski voulait avoir une expérience en Liga. Il considère Barcelone comme un club extraordinaire et il a reçu de nombreux appels de la part de Xavi. Tout cela a fait la différence. Il n’a jamais pris en considération le fait de rejoindre un autre club », a continué Fabrizio Romano concernant ce feuilleton Robert Lewandowski.

