Mercato : L'énorme sacrifice de Lewandowski pour son transfert

Publié le 17 juillet 2022 à 12h45 par Pierrick Levallet

Ces derniers jours, Robert Lewandowski était l’un des noms qui agitait le plus le marché des transferts. En fin de contrat en juin 2023, le Polonais souhaitait quitter le Bayern Munich pour avoir un dernier gros défi en Europe. Le FC Barcelone avait ainsi jeté son dévolu sur la star de 33 ans et est parvenu à trouver un accord avec le club bavarois pour le transfert de Robert Lewandowski. Ce dernier aurait d’ailleurs fait un énorme sacrifice pour pouvoir rejoindre la Catalogne cet été.

Robert Lewandowski était l’un des grands noms à agiter le mercato ces derniers temps. À un an de la fin de son contrat avec le Bayern Munich, le Polonais avait révélé qu’il souhaitait avoir un nouveau défi en Europe. Il n’a donc pas fallu attendre bien longtemps pour voir quelques clubs, comme Chelsea ou encore le PSG, se tenir à l’affût pour s’attacher ses services. Mais finalement, c’est le FC Barcelone qui a raflé la mise. L’équipe blaugrana a réussi à convaincre le Bayern Munich de lui céder son buteur vedette, tandis que Robert Lewandowski avait fait de la Catalogne sa destination prioritaire. Et il aurait fait un grand sacrifice pour rendre cela possible.

Mercato : PSG, Barcelone… Pini Zahavi sort du silence avant le transfert de Lewandowski https://t.co/oijotQdsX9 pic.twitter.com/PWycFWvR2b — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) July 16, 2022

Lewandowski a tiré un trait sur une partie de son salaire pour signer au Barça

Selon les informations de AS , Robert Lewandowski aurait accepté de réduire son salaire pour rejoindre le FC Barcelone. Au Bayern Munich, le Polonais percevait 24M€ brut par saison (donc 12M net par an). En Catalogne, le buteur de 33 ans ne devrait percevoir que 9M€ net par année, soit trois de moins qu’en Bundesliga.

Le dernier gros défi de Lewandowski en Europe

C'est officiel depuis ce samedi, Robert Lewandowski s'est engagé avec le FC Barcelone. Un accord a trouvé avec le Bayern Munich autour d’une opération à 50M€ (45M€ + 5M€ en bonus). Le Polonais va signer en Catalogne jusqu’en juin 2025 et a une année en option.