Mercato : Les prochaines signatures au PSG révélées !

Du côté du PSG, ça s’active en coulisses pour boucler différentes prolongations. C’est ainsi que le club de la capitale serait parvenu à ses fins avec Willian Pacho. L’Equatorien aurait paraphé un nouveau contrat jusqu’en 2030. Et voilà qu’il ne devrait pas être le dernier à prolonger avec le PSG.

Cela n’est pas encore officiel, mais Willian Pacho a semble-t-il prolongé avec le PSG. Confirmant cela, Fabrice Hawkins a expliqué pour After Paris : « Pacho a signé au PSG il y a de ça quelques jours, un contrat jusqu’en 2030. Le PSG a fait exception. Ce qu’ils font habituellement c’est qu’ils laissent le joueur entrer dans sa 3ème année de contrat. Là, avec Pacho, il fallait aller vite, il avait un salaire vraiment très bas par rapport à son statut ».

« Maintenant la direction sportive se concentre sur Fabian Ruiz, Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu » Une prolongation qui en appelle toutefois d’autres au PSG. Qui seront alors les prochains joueurs à signer avec le club de la capitale ? Le journaliste de RMC a fait savoir à ce propos : « Pacho a prolongé et maintenant la direction sportive se concentre sur Fabian Ruiz, Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu ».