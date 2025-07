Mercato : Les «gros salaires» qui plombent le PSG !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, le mercato estival est assez calme au PSG. Pourtant, le club de la capitale doit se séparer de certains indésirables. Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Renato Sanches… Ils sont nombreux à ne pas entrer dans les plans de Luis Enrique. Des départs qui sont toutefois plus ou moins difficiles à gérer pour le PSG, handicapé notamment par les gros salaires perçus par ces joueurs.

De retour à Istanbul pour s’engager définitivement avec le Fenerbahce, Milan Skriniar devrait être imité par d’autres indésirables du PSG dans les semaines à venir. En effet, pour Randal Kolo Muani ou encore Marco Asensio , l’avenir ne s’écrit pas au sein de l’effectif de Luis Enrique . Reste maintenant à trouver un point de chute pour ces joueurs en question, qui pourraient réfléchir à deux fois avant de quitter le PSG et leur confort économique.

« Ils n’ont pas forcément envie de quitter le club et diminuer leurs émoluments »

Cet été, pour le PSG, il y a des départs qui s’annoncent difficiles. C’est ce qu’a fait savoir Fabrice Hawkins pour RMC Mercato. En effet, le journaliste a notamment expliqué : « Il y a des joueurs pour qui c’est un peu plus compliqué. Je pense à Sanches et Mukiele. Ce n’est pas qu’ils n’ont pas de clubs qui s’intéressent à eux, mais c’est toujours la même chose, ce sont des joueurs qui ont des gros salaires, qui n’ont pas forcément envie de quitter le club et diminuer leurs émoluments ».