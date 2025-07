«Il veut signer», la prochaine recrue de l’OM est annoncée !

Après avoir évolué au PSG, Timothy Weah pourrait bien faire son retour en Ligue 1 cet été. Le joueur de la Juventus de Turin est dans le viseur de l’OM, comme l’a confirmé le directeur général turinois Damien Comolli. Les deux formations négocient depuis plusieurs semaines mais l’offre qui pourrait satisfaire la Vieille Dame n’est toujours pas arrivée.

Le mercato de l’ OM est sacrément en train de s’accélérer. Après avoir déjà annoncé trois arrivées, le club phocéen devrait en annoncer deux autres prochainement, puisque Pierre-Emerick Aubameyang et Igor Paixao sont arrivés à Marseille pour passer leur visite médicale et signer leur contrat.

L’ OM devrait donc porter son total de recrues à cinq et même peut-être bientôt six. En effet, le club phocéen tente depuis plusieurs semaines de faire venir Timothy Weah , qui évolue à la Juventus de Turin depuis 2023. Les négociations sont toutefois assez compliquées avec la Vieille Dame, qui a des attentes assez élevées par rapport aux finances marseillaises.

Comolli confirme pour Weah

Ce jeudi, le directeur général de la Juventus de Turin, Damien Comolli, s’est exprimé sur le dossier Timothy Weah auprès de Sky Sport. Le dirigeant turinois a confirmé que l’Américain souhaitait rejoindre l’OM, mais aucune offre n’a pour le moment convaincu la Vieille Dame qui ne compte pas céder facilement. « Il veut signer à l’OM. Mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe sans l’offre adéquate. Car si elle n’arrive pas, on reste à l’écart. Et l’offre n’est pas encore arrivée. » Affaire à suivre…