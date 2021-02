Foot - Mercato

Mercato : Les dessous du départ de Thierry Henry dévoilés

Publié le 25 février 2021 à 22h50 par La rédaction

Ce jeudi, Thierry Henry a officiellement quitté l’Impact de Montréal. S’il avait évoqué des raisons familiales, le technicien français reprocherait surtout des conditions déplorables pour officier en tant qu’entraîneur.