Foot - Mercato

Mercato : Les confidences de Ten Hag sur son arrivée à Manchester United !

Publié le 21 avril 2022 à 15h44 par Thomas Bourseau

Ce jeudi, Manchester United a officialisé la nomination d’Erik Ten Hag à compter de la fin de la saison jusqu’en juin 2025. L’occasion pour l’entraîneur de l’Ajax Amsterdam d’évoquer ce nouveau départ.