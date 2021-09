Foot - Mercato

Mercato : L’énorme aveu de Cristiano Ronaldo sur son retour à Manchester United !

Publié le 14 septembre 2021 à 13h30 par Th.B.

De retour après douze ans d’absence, Cristiano Ronaldo a marqué le coup samedi dernier en inscrivant un doublé face à Newcastle en Premier League (4-1). Et en interne, en amont de la rencontre, la star portugaise a prononcé un discours très fort dans lequel il a expliqué à quel point il croyait en les chances de Manchester United de tout casser en s’enflammant pour ses nouveaux coéquipiers.

Après trois saisons passées à la Juventus au cours desquelles il n’est pas parvenu à remplir son objectif numéro un, à savoir permettre à la Vieille Dame d’enfin renouer avec le succès en Ligue des champions après deux échecs en finale en 2015 et en 2017 face à son Real Madrid, Cristiano Ronaldo a fait le choix de quitter la Juventus. Et alors que le PSG et surtout Manchester City semblaient être des possibilités, c’est à Manchester United que Ronaldo a déposé ses valises. Et dans la foulée de sa venue, la star portugaise a fait savoir à quel point Sir Alex Ferguson avait été important dans sa décision finale. Dès sa première à Old Trafford samedi dernier, Cristiano Ronaldo a montré le chemin en inscrivant les deux premiers buts des siens face à Newcastle qui ont scellé la victoire des Red Devils (4-1). Et avant même de fouler la mythique pelouse d’Old Trafford qu’il avait enflammé lors de son premier passage entre 2003 et 2009, Cristiano Ronaldo avait annoncé la couleur à ses coéquipiers au niveau du match, mais aussi de ce qui allait les attendre tout au long de la saison avec son retour.

« Je ne suis pas revenu pour jouer les pom-pom girls »

C’est en effet ce que The Sun a révélé. Ces dernières heures, le tabloïd britannique s’est appuyé sur le témoignage d’une source interne à Manchester United afin de révéler les grandes lignes du discours de Cristiano Ronaldo dans les vestiaires des Red Devils. Et la source en question a tenu dans un premier temps à assurer que « Le discours de Ronaldo était très puissant et édifiant. Tout le groupe de joueurs et d'entraîneurs l'a écouté en silence ». Dans une concentration extrême et une écoute totale du groupe et du staff, Cristiano Ronaldo a commencé par ceci. « Je suis revenu à Man United pour deux raisons. La première est que j'aime le club. La deuxième est que j'aime la mentalité de gagnant qui se dégage des rangs de ce club. Je ne suis pas revenu pour jouer les pom-pom girls. Si vous voulez réussir, alors j'ai besoin que vous aimiez ce club du fond du cœur ». Mais le légendaire numéro 7 de Manchester United ne s’est pas arrêté là.

« Vous êtes tous des joueurs extraordinaires et je crois en vous, sinon je ne serais pas revenu »