Mercato : Avec Ronaldo et Varane, Manchester United voit très grand !

Publié le 13 septembre 2021 à 21h10 par Th.B.

Ayant considérablement vu son effectif renforcé cet été par Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et Jadon Sancho, Ole Gunnar Solskjaer met la barre très haute avant les débuts de Manchester United en Ligue des champions mardi soir.

À quelques heures de leurs premiers pas dans cette nouvelle édition de la Ligue des champions, les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer sont gonflés à bloc et espèrent faire mieux que la saison précédente. Éliminé au premier tour de la compétition la saison passée étant arrivé 3ème derrière le RB Leipzig et le PSG, Manchester United vise à présent le stade à élimination directe de la Ligue des champions avec son recrutement XXL en les personnes de Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et Jadon Sancho. « Bien sûr, comme vous le dites, nous avons eu de très bonnes et mémorables soirées au club et ce sont les plus grandes. L'objectif est d'aller jusqu'au bout, mais nous savons que ce sera difficile. C'est toujours le cas. Mais nous avons ajouté de la qualité, de l'expérience et de la jeunesse dans l'équipe et nous espérons être mieux préparés pour ce qui est à venir ». Voici le premier message qu’Ole Gunnar Solskjaer a fait passer en conférence de presse ce lundi.

« Le groupe est spécial »