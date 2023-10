Mercato : Le verdict tombe pour l’avenir de Lionel Messi

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que l’Inter Miami ne s’est pas qualifié pour les playoffs de la MLS, Lionel Messi voit son emploi du temps s’alléger pour les prochains mois. De quoi l’inciter à faire une dernière pige en Europe ou tenter l’expérience saoudienne le temps de quelques mois ? Malgré les rumeurs sur le sujet, aucun départ n’est à l’ordre du jour pour le champion du monde argentin.

Après deux saisons contrastées au PSG, Lionel Messi a décidé de tenter l’aventure américaine du côté de l’Inter Miami. Mais après 13 matches disputées avec son nouveau club, l’Argentin va peut-être trouver le temps long puisque la franchise floridienne n’a pas obtenu son billet pour les playoffs de la MLS, marquant la fin de sa saison. De quoi ouvrir la possibilité d’un prêt à l’étranger pour Lionel Messi, comme David Beckham et Thierry Henry l’ont fait avant lui.

Messi encore très loin de Barcelone

L’hypothèse d’un prêt au FC Barcelone a rapidement fait surface pour Lionel Messi, dont le retour en Catalogne avait largement été évoqué au moment de son départ du PSG. Cependant, ce scénario n’est toujours pas d’actualité. « Malgré les nombreuses rumeurs et histoires sur la situation de Lionel Messi, la vérité pour le moment est qu'il n'y a rien qui se passe pour un prêt potentiel au FC Barcelone », assure le journaliste Fabrizio Romano sur CaughtOffside . Cette semaine, une source très proche du Barça avait déjà affiché ses réserves sur le dossier. « Cela ne semble pas facile pour deux raisons : le calendrier, qui finit par réduire de nombreuses possibilités, et le facteur économique, parce qu'il y a d'autres priorités et qu'on ne pouvait pas prévoir que Leo aurait une si longue pause sans jouer », disait-elle à Infobae .

Un calendrier chargé, même sans playoffs ?