Mercato : C’est bouclé pour Messi ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi n’est pas sur le point de revenir en Europe. Contrairement à ce qui est avancé dans la presse ibérique avec un retour au FC Barcelone voire un nouveau challenge en Arabie saoudite. Malgré l’échec sportif auquel l’Inter Miami est confronté pour les Play-Offs, Messi ne bougera pas de la MLS pour diverses raisons.

Arrivé cet été, et sans avoir réellement eu la possibilité de faire un véritable break après la fin de saison au PSG, Lionel Messi a repris la compétition dès le mois de juillet avec l’Inter Miami et a enchaîné dans la course aux Play-Offs de Major League Soccer. Cependant, Lionel Messi s’est blessé courant septembre et a témoigné impuissant de l’élimination de la franchise floridienne de la course aux Play-Offs.

PSG : Neymar et Messi victimes de Mbappé, il balance en direct https://t.co/8c9Y6tZKzQ pic.twitter.com/fgCxlefTzB — le10sport (@le10sport) October 11, 2023

Un retour en Europe pour Messi ?

Depuis un peu plus d’une semaine, il est question d’un retour temporaire en Europe sous la forme d’un prêt pour Lionel Messi comme ce fut le cas par le passé pour David Beckham au Milan AC et Thierry Henry à Arsenal. SPORT évoque l’option FC Barcelone pour Lionel Messi lorsque le journaliste Rudy Galetti fait part d’une possibilité saoudienne puisque le PIF travaillerait d’arrache-pied sur le dossier pour un prêt de six mois à compter du mois de janvier 2024.

Nouveau businessman à Miami, Messi ne quittera pas la MLS