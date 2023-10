L’OM se plante, tout a basculé pour lui

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le départ d’Igor Tudor, Pablo Longoria souhaitait ouvrir une nouvelle page avec son ami Marcelino, nommé à la tête de l’équipe première, mais l’aventure a tourné à la catastrophe avec la démission du technicien espagnol survenue au lendemain de la réunion houleuse entre des représentants de groupes de supporters et la direction de l'OM, moins de trois mois après son arrivée. L’élimination du club dès le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions par le Panathinaïkos (0-1, 2-1, 3-5 aux t.a.b.) n’a pas arrangé l’intégration de l’Espagnol, qui est revenu sur cette contreperformance.

« Ce tour préliminaire pouvait conditionner la saison »

« On savait que ce tour préliminaire pouvait conditionner la saison, notamment au niveau économique. Et on savait que ce serait difficile parce que l'effectif n'était pas encore construit, des joueurs sont arrivés fin juillet et ils ont participé à ce match début août : (Renan) Lodi, (Iliman) Ndiaye, (Pierre-Emerick) Aubameyang, (Ismaïla) Sarr. Il y avait aussi un nouvel entraîneur, avec une idée différente », explique l’Espagnol dans L’Equipe .

« Nous méritions de passer ce tour »