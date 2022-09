Foot - Mercato - PSG

Le «secret» du RC Lens qui a plombé un transfert du PSG et de l’OM

Publié le 3 septembre 2022 à 03h00 par Arthur Montagne

Convoité par de nombreux clubs sur le mercato, dont le PSG et l'OM, Seko Fofana est finalement resté au RC Lens, et il a même prolongé son contrat jusqu'en 2025. Une énorme surprise dont le secret était bien gardé par les Sang-et-Or comme le révèle Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens.

Il devait être l'un des grands agitateurs du mercato. Auteur de deux excellentes saisons du côté du RC Lens, Seko Fofana ne manquait pas de prétendants sur le marché à l'image du PSG et de l'OM. Mais contre toute attente, le milieu de terrain ivoirien a finalement prolongé son bail jusqu'en 2025 avec une magnifique annonce au stade Bollaert après la victoire contre Lorient (5-2). Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, dévoile les coulisses de ce dossier.

📍 Stade Bollaert-Delelis🔥 37 161 cœurs artésiens⏱ 23h05Le rond central comme zone de vérité.#CaptainSeko est Artésien et le restera ❤️💛#Seko2025 pic.twitter.com/gxlWFo50kT — Racing Club de Lens (@RCLens) September 1, 2022

La folle prolongation de Seko Fofana

« C'est sympa de revoir les images. Il y a beaucoup d'émotion à Bollaert mais là il y en avait un peu plus que d'habitude. [...] Les signatures, c'est souvent un moment un peu égoïste, on représente un club, on est souvent un ou deux. Là, on prolonge le capitaine, il y a une forte attente, il est la pierre angulaire du projet qu'on essaie de mener en Ligue 1 depuis deux ans », assure-t-il au micro de La Chaîne L'EQUIPE .

«Il a fallu garder tout ça secret»