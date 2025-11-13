Mercato : Le salaire de folie promis à l’étranger pour l’éloigner du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dayot Upamecano est actuellement au coeur d’une grosse bataille pour obtenir sa signature. En effet, le Français est en fin de contrat au Bayern Munich et pour le moment, il n’a pas encore prolongé. Toutefois, pour éviter qu’il parte libre, le club bavarois préparerait une grosse offre afin de convaincre Upamecano. Et cela pourrait notamment se traduire par un nouveau salaire XXL.

Où jouera Dayot Upamecano la saison prochaine ? Aujourd’hui au Bayern Munich, le Français est en fin de contrat. Possiblement libre dans quelques mois, le défenseur central intéresserait notamment le PSG. Le club de la capitale serait d’ailleurs prêt à dégainer une offre pour s’offrir Upamecano s’il ne prolonge pas. Mais voilà qu’en Bavière, le club allemand n’a clairement pas dit son dernier mot.

Une offre XXL pour retenir Upamecano ? Au Bayern Munich, on espère bien retenir Dayot Upamecano. Et pour cela, une offre conséquente devrait être formulée à l’international français. En effet, selon les informations de Bild, alors que le défenseur central touche actuellement 16M€ par an, il se verrait proposer un salaire revu à la hausse. Si le montant n’est pas dévoilé, Upamecano devrait devenir l’un des joueurs les mieux payés du Bayern Munich.