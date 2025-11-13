Mercato : Le salaire de folie promis à l’étranger pour l’éloigner du PSG !

Dayot Upamecano est actuellement au coeur d’une grosse bataille pour obtenir sa signature. En effet, le Français est en fin de contrat au Bayern Munich et pour le moment, il n’a pas encore prolongé. Toutefois, pour éviter qu’il parte libre, le club bavarois préparerait une grosse offre afin de convaincre Upamecano. Et cela pourrait notamment se traduire par un nouveau salaire XXL.
Où jouera Dayot Upamecano la saison prochaine ? Aujourd’hui au Bayern Munich, le Français est en fin de contrat. Possiblement libre dans quelques mois, le défenseur central intéresserait notamment le PSG. Le club de la capitale serait d’ailleurs prêt à dégainer une offre pour s’offrir Upamecano s’il ne prolonge pas. Mais voilà qu’en Bavière, le club allemand n’a clairement pas dit son dernier mot.
Une offre XXL pour retenir Upamecano ?
Au Bayern Munich, on espère bien retenir Dayot Upamecano. Et pour cela, une offre conséquente devrait être formulée à l’international français. En effet, selon les informations de Bild, alors que le défenseur central touche actuellement 16M€ par an, il se verrait proposer un salaire revu à la hausse. Si le montant n’est pas dévoilé, Upamecano devrait devenir l’un des joueurs les mieux payés du Bayern Munich.
« Le Paris Saint-Germain c'est un très très grand club »
Cela suffira-t-il pour éloigner Dayot Upamecano du PSG ? Les rumeurs se multiplient à propos d’une arrivée au sein de l’effectif de Luis Enrique. D’ailleurs, la question a directement a été posée à Upamecano en marge du rassemblement de l’équipe de France et il a répondu : « Le Paris Saint-Germain c'est un très très grand club, avec un super coach et avec de magnifiques joueurs. Mais pour l'instant, je n'ai pas la tête à ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et l'équipe de France. La saison est encore longue et j'ai un agent pour ça. Je me concentre sur le Bayern Munich et j'espère remplir nos objectifs pour la fin de saison ».