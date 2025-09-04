Mercato : Le sacrifice inattendu pour quitter le PSG !

Axel Cornic

Après la rupture qui a beaucoup fait parler cet été, Gianluigi Donnarumma a finalement quitté le Paris Saint-Germain. Et un joueur de son niveau n’a évidemment pas mis très longtemps à trouver un nouveau club, puisqu’il a signé pour le Manchester City de Pep Guardiola dans les toutes dernières heures du mercato.

C’est une nouvelle vie. Après l’Italie et la France, Gianluigi Donnarumma va découvrir à 26 ans un nouveau pays, avec l’Angleterre. Le gardien de but a en effet quitté le PSG au cours du dernier mercato estival, pour signer à Manchester City, où il prend la place d’un Ederson poussé vers la sortie par Pep Guardiola et parti à Fenerbahçe.

« Je ne peux qu'être fier d'être arrivé dans un club comme City » L’international italien semble déjà voir tourné la page PSG, comme il l’a fait comprendre ce mercredi, lors de la conférence organisée par sa sélection. « Honnêtement, j'avais hâte d'aller à Manchester City, car ils me voulaient vraiment, car Guardiola me voulait vraiment » a déclaré Donnarumma. « Je ne peux qu'être fier d'être arrivé dans un club comme City. Je suis très heureux ».