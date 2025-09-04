Mercato : Le sacrifice inattendu pour quitter le PSG !

Après la rupture qui a beaucoup fait parler cet été, Gianluigi Donnarumma a finalement quitté le Paris Saint-Germain. Et un joueur de son niveau n’a évidemment pas mis très longtemps à trouver un nouveau club, puisqu’il a signé pour le Manchester City de Pep Guardiola dans les toutes dernières heures du mercato.
C’est une nouvelle vie. Après l’Italie et la France, Gianluigi Donnarumma va découvrir à 26 ans un nouveau pays, avec l’Angleterre. Le gardien de but a en effet quitté le PSG au cours du dernier mercato estival, pour signer à Manchester City, où il prend la place d’un Ederson poussé vers la sortie par Pep Guardiola et parti à Fenerbahçe.
« Je ne peux qu'être fier d'être arrivé dans un club comme City »
L’international italien semble déjà voir tourné la page PSG, comme il l’a fait comprendre ce mercredi, lors de la conférence organisée par sa sélection. « Honnêtement, j'avais hâte d'aller à Manchester City, car ils me voulaient vraiment, car Guardiola me voulait vraiment » a déclaré Donnarumma. « Je ne peux qu'être fier d'être arrivé dans un club comme City. Je suis très heureux ».
Donnarumma portera le 25 plutôt que le 99
Mais l’aventure anglaise n’a même pas commencé, que Gianluigi Donnarumma a déjà connu sa première désillusion de l’autre côté de la Manche. TalkSport nous apprend en effet que le gardien aurait demandé à porter le 99, son numéro fétiche depuis ses débuts à l’AC Milan. Toutefois, le règlement de la Premier League l’en aurait empêché et il va donc porter le numéro 25 avec Manchester City.