Mercato : Le recrutement déclenche un clash avec Benzema !

L’avenir de Karim Benzema continue de s’écrire en pointillé après les révélations de l’AFP concernant des velléités de départ démenties depuis par le principal intéressé. Le malaise se poursuit du côté d’Al-Ittihad, alors que le recrutement de la formation saoudienne serait l’un des points de discorde entre les deux parties.

La situation se tend en Arabie saoudite entre Karim Benzema et Al-Ittihad. Alors qu’il a été annoncé mardi par l’ AFP qu’il souhaitait quittait le club, information donnée par une source proche de la formation saoudienne, l’attaquant de 36 ans a formellement démenti. « C'est totalement faux! Les médias français ne savent plus quoi inventer. Plus c'est gros, mieux c'est », a-t-il lâché, cité par L'Équipe . « C'est faux, ce sont des inventions des médias parce que Karim ne s'entraîne pas avec l'équipe , appuie l'un de ses proches. On a l'habitude. » Si son avenir reste donc incertain, le malaise entre Benzema et Al-Ittihad est lui bien existant, alors que l’ancien buteur de l’équipe de France s’entraîne en marge du groupe principal.

« Karim veut des recrutements de valeur »

Mais d’où vient les tensions entre les deux parties ? Selon une source à Djeddah relayée par L’Equipe , Karim Benzema souhaiterait voir arriver du lourd du côté d’Al-Ittihad. « En fait, Karim veut des recrutements de valeur, il veut des joueurs de son calibre. Excepté N'Golo (Kanté), il se sent seul, alors il a exigé l'amélioration de l'effectif dans toutes les lignes, comme à Al-Hilal. »

« Gallardo ? Il pense aussi qu'on aurait pu lui demander son avis »