Mercato : Benzema lâche une réponse XXL pour son transfert

La fin du mercato hivernal promet d’être agitée pour Karim Benzema, au centre des rumeurs pour son avenir. Alors que l’AFP a annoncé mardi que l’attaquant français souhaitait quitter Al-Ittihad, de source saoudienne, l’entourage et le joueur lui-même ont formellement démenti l’information, de quoi rendre un peu plus incertain l’issue du dossier.

Sous le feu des critiques en Arabie saoudite, Karim Benzema souhaiterait claquer la porte. C’est en tout cas l’information divulguée mardi l’ AFP de source proche du club, l’attaquant français se sentant sous « pression » et « incapable de donner le meilleur de lui-même à cause de la pression » à Al-Ittihad et désireux de quitter « temporairement » le club. Une version qui a visiblement amusé l’entourage de Karim Benzema.

Mercato - OL : Un incroyable sacrifice est réclamé à Benzema ! https://t.co/UgCnXCs4AK pic.twitter.com/zh503hcU9d — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

« Ce sont des inventions des médias »

« C'est faux, ce sont des inventions des médias parce que Karim ne s'entraîne pas avec l'équipe , répond un proche de KB9. On a l'habitude. » Contacté par L’Equipe du Soir , l’ancien attaquant du Real Madrid a lui aussi lâché une réponse sans équivoque sur sa situation.

« C'est totalement faux ! »