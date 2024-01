Mercato : PSG, OL… Benzema fait une demande tonitruante !

La rédaction

En difficulté du côté de l’Arabie saoudite, Karim Benzema pourrait mettre fin prématurément à son aventure à Al-Ittihad. Alors qu’il fait l’objet de nombreuses rumeurs pour son avenir, l’attaquant de 36 ans aurait demandé à plier bagage révèle ce mardi l’AFP de source proche du club.

Parti en Arabie saoudite l’été dernier, Karim Benzema s’imaginait vivre une aventure radicalement différente. L’attaquant de 36 ans est sous le feu des critiques à cause de ses prestations à Al-Ittihad et sa situation ne s’arrange pas alors qu’il a été révélé que Marcelo Gallardo avait refusé de réintégrer le Ballon d’Or 2022 aux entraînements de son équipe, ce dernier ayant fait son retour en Arabie saoudite après 17 jours de retard à cause du cyclone Belal, le joueur se trouvant à l’Île Maurice. Une explication qui n’a visiblement pas convaincu le club et qui pourrait acter le divorce entre les deux parties.

Benzema veut quitter Al-Ittihad

D’après l’ AFP , Karim Benzema a demandé à quitter « temporairement » le club, s’estimant sous « pression » du côté d’Al-Ittihad et donc « incapable de donner le meilleur de lui-même » selon une source proche du club. Alors qu’un prêt vers une autre formation saoudienne aurait été proposé à l’attaquant français, celui-ci aurait refusé cette porte de sortie ajoute cette source.

L’entourage de Benzema ne confirme pas