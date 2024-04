Mercato : Le Real Madrid veut signer un crack avant Mbappé ?

Pierrick Levallet

Le Real Madrid prépare du lourd sur le mercato. Le club madrilène devrait accueillir Kylian Mbappé cet été. Mais en attendant la réponse définitive de la star du PSG, Florentino Pérez explorerait d'autres pistes sur le marché des transferts. Le président des Merengue aurait notamment des vues sur un crack espagnol.

Le mercato s’annonce mouvementé au Real Madrid. Les Merengue souhaitent bâtir une nouvelle équipe jeune et dominatrice. Dans cette optique, la Casa Blanca devrait enfin accueillir Kylian Mbappé. La star de 25 ans a déjà annoncé au PSG qu’elle ne prolongera pas son contrat qui expire en juin prochain. Tout indique que l’international français finira par signer au Real Madrid.

PSG - Real Madrid : Ils déballent tout sur le pacte secret avec Mbappé https://t.co/DDoXc46eQG pic.twitter.com/1qrPDPvqwt — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Le Real Madrid veut frapper fort sur le mercato

Mais le pensionnaire de la Liga ne devrait pas en rester là. Florentino Pérez ciblerait d’autres stars comme Alphonso Davies ou encore Trent Alexander-Arnold. Toutefois, le président du Real Madrid ne ciblerait pas que des grands noms sur le mercato. Un crack aurait tapé dans l’oeil des Merengue .

Carlos Espi aussi dans le viseur de Florentino Pérez ?