Mercato : Mbappé lâché par le vestiaire du PSG ?

Alexis Brunet

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt terminé. L’attaquant devrait vraisemblablement quitter le club de la capitale à l’issue de la saison. Il a annoncé sa décision à ses coéquipiers. Depuis ce moment-là, plusieurs événements sont venus émailler la fin de saison parisienne. Notamment le fait que l'attaquant rejoigne les tribunes du Stade Louis II, à la mi-temps du match face à l'AS Monaco, le 1er mars dernier. Cela n'aurait pas plu à une partie du vestiaire du PSG.

C'est une annonce qui a fait l'effet d'une bombe. Il y a quelques semaines, la presse entière était unanime, Kylian Mbappé aurait annoncé son départ du PSG, à l'issue de la saison, à son président, et ses coéquipiers. Le principal intéressé n'a depuis jamais confirmé publiquement cela, et l'annonce officielle ne devrait tomber qu'en fin de saison.

Mbappé s'était installé en tribune à Monaco

Depuis que Kylian Mbappé a annoncé son départ du PSG, plusieurs évènements surprenants ont eu lieu. Le 1er mars dernier, par exemple, le PSG affrontait l'AS Monaco. Luis Enrique avait alors pris la décision de sortir le champion du monde dès la mi-temps. Un choix qui avait beaucoup fait parler, mais encore plus la réaction de l'attaquant. Ce dernier s'était alors douché, et avait rejoint les tribunes du Stade Louis II, pour regarder la fin du match.

Le vestiaire est agacé de l'attitude de Mbappé