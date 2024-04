PSG - Barcelone : Luis Enrique met fin à la polémique

Hugo Chirossel

Lors de son retour sur Twitch pendant le trêve internationale, Luis Enrique avait déclaré son amour pour son club de cœur, le FC Barcelone. Des propos qui ont beaucoup fait réagir alors que le Barça sera le prochain adversaire du club de la capitale en Ligue des champions. Interrogé sur son adaptation à Paris ce vendredi en conférence de presse, le technicien espagnol a assuré que son club était désormais le PSG.

Comme il en avait l’habitude lorsqu'il était le sélectionneur de l’Espagne, Luis Enrique a fait son retour sur la plateforme de streaming Twitch lors de la dernière trêve internationale. Interrogé par des internautes, le technicien espagnol avait notamment déclaré que le FC Barcelone était son club de cœur et que plusieurs de ses joueurs auraient leur place actuellement au PSG.

PSG - Barcelone : Luis Enrique annonce déjà une surprise ? https://t.co/sJuefrVVeU pic.twitter.com/Gq5l2LLalV — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

« Ma maison, mon club, c'est Paris »

Des propos qui ont agacé de nombreux observateurs et notamment Daniel Riolo. Si Luis Enrique y a passé la majeure partie de sa vie, en tant que joueur et entraîneur, le FC Barcelone sera tout de même le prochain adversaire du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions et ses propos ont beaucoup fait réagir. Présent en conférence de presse ce vendredi à la veille de la réception de Clermont, Luis Enrique s’est livré sur son adaptation à Paris et a assuré que désormais, le PSG était son club : « Je suis de Gijon, je suis espagnol, il n’y a aucun doute là-dessus, mon accent me trahit. Je vais continuer d’améliorer mon français, mais ma maison, mon club, c'est Paris . »

« Donner le maximum à ce club qui a décidé de me faire confiance »