Mercato : Le Real Madrid va faire une fleur au PSG ?

Jean de Teyssière

Titulaire indiscutable au LOSC sous Paulo Fonseca, Leny Yoro est convoité par l'Europe entière. Déjà, cet hiver, nous vous révélions en exclusivité que le PSG avait un œil sur l'international espoirs français de 18 ans. Le Real Madrid aussi mais en Espagne, on estime que cette piste pourrait se compliquer, notamment à cause des arrivées probables de Kylian Mbappé et Alphonso Davies. Ce qui serait à l'avantage du PSG...

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes que déjà, entre le Real Madrid et le PSG, une bataille semble être sur le point de se déclencher. Avec le dossier Kylian Mbappé, les deux clubs seront forcément en première ligne l'été prochain, d'autant qu'entre les deux clubs, se trouve un joueur prometteur de 18 ans, qui pourrait bien échapper à l'un d'entre eux...

«Je pense que Leny Yoro passe au second plan»

Dans des propos relayés par bernabeudigital.com, le journaliste de Relevo , Jorge Picón, explique que : « Nous avons confirmé l'intérêt du Real Madrid pour Leny Yoro, le défenseur central qui leur plaît le plus. Mais il s'agit d'une signature compliquée pour plusieurs raisons, principalement financières. Dans le planning du club, il n'était pas prévu de recruter un défenseur central cet été, mais en 2025 ou même en 2026. Dans ce cas, le club sera impliqué dans deux recrutements - Mbappé et Davies - qui sont financièrement exigeants. Dans ce sens, je pense que Leny Yoro passe au second plan, car c'est un joueur que le Real Madrid aime beaucoup, qu'il est prêt à attendre, mais en même temps, il y a d'autres défenseurs centraux sur le marché qu'ils aiment aussi et qu'ils peuvent se permettre d'attendre un an ou deux pour signer. »

Mercato - Real Madrid : Encore un transfert acté après Mbappé ? https://t.co/oBsL6Q69OO pic.twitter.com/nL6H466MYA — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

«Je considère que la signature de Leny Yoro est très difficile»