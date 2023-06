Mercato : Le Real Madrid signe une star et terrasse l’Arabie Saoudite

Arnaud De Kanel

La belle histoire va durer un an de plus. C'est désormais officiel, Luka Modric a prolongé son contrat avec le Real Madrid ce lundi. Le club merengue a donc vaincu l'Arabie saoudite qui proposait un pont d'or au Ballon d'Or 2018.

Le Real Madrid a annoncé une grande nouvelle. Après avoir prolongé Toni Kroos pour une saison supplémentaire il y a quelques jours, son compère au milieu de terrain, Luka Modric, a lui aussi rempilé jusqu'en 2024. Le Croate n'a pas succombé à la tentation saoudienne malgré l'offre mirobolante qu'il avait reçu. Le Real Madrid a gagné la bataille.

Modric prolonge

Dans un communiqué, le Real Madrid a officialisé la prolongation de contrat de Luka Modric. « Le Real Madrid C. F. et Luka Modrić ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui est lié au club jusqu'au 30 juin 2024. Luka Modrić est arrivé au Real Madrid en 2012. Au cours de ses onze saisons en défendant notre maillot, il a disputé 488 matchs et remporté 23 titres : 5 Ligue des champions, 5 Coupes du monde des clubs, 4 Supercoupes d'Europe, 3 Ligues, 2 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d'Espagne. Modrić a remporté dans sa carrière de madrilène les plus grands prix individuels, tels que le Ballon d'Or 2018, le Prix du meilleur joueur de la FIFA 2018, le Prix du joueur de l'année de l'UEFA 2017/18, le Ballon d'Or de la Coupe du Monde des Clubs 2017 », peut-on lire sur le site internet du club. Cette fois-ci, le Real Madrid a eu le dernier mot.

Comunicado Oficial: Modrić.#RealMadrid | #Modrić2024 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 26, 2023

L'Arabie saoudite snobée