Mercato - Real Madrid : Un coéquipier de Cristiano Ronaldo recruté pour 75M€ ?

Le milieu de terrain est un des secteurs de jeu que le Real Madrid souhaite renforcer dans un futur proche. Dans cette optique, les Merengues seraient notamment sur la piste de Jude Bellingham, mais d’après les dernières informations, ils s’intéresseraient également à Bruno Fernandes. Un intérêt qui remonte à ses années au Sporting Portugal, avant de rejoindre Manchester United en janvier 2020.

Le Real Madrid multiplie les pistes en vue des prochaines périodes de mercato. Si Carlo Ancelotti a d’ores et déjà annoncé que les Merengues ne comptaient pas bouger cet hiver, la donne risque d’être différente l’été prochain. La Casa Blanca serait toujours prête à recruter Kylian Mbappé, mais renforcer le milieu de terrain fait également partie de ses objectifs. Depuis plusieurs semaines, les Madrilènes sont annoncés sur la piste de Jude Bellingham, un dossier de plus en plus compromis du côté de la capitale espagnole. Plus récemment, Marca évoquait un intérêt pour le joueur de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic.

Le Real Madrid à la recherche d’un milieu de terrain

D’après les informations de Record , le Real Madrid serait également intéressé par Bruno Fernandes. Ce dernier s’illustre en ce moment lors de la Coupe du monde, qu’il dispute avec le Portugal. En deux rencontres, il a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives. À Manchester United, le milieu offensif âgé de 28 ans s’est également imposé comme un cadre, et ce dès son arrivée en provenance du Sporting Portugal en janvier 2020. L’intérêt du Real Madrid pour Bruno Fernandes ne date pas d’hier, puisque les Merengues le suivaient déjà lorsqu’il évoluait encore dans le championnat portugais.

Un intérêt pour Bruno Fernandes ?