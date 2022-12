Mercato : Réunion au sommet pour le transfert de Cristiano Ronaldo ?

Libre de tout engagement depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo se retrouve donc sur le marché, et le club saoudien d’Al-Nassr est bien déterminé à en profiter. L’un des dirigeants aurait même prévu de gérer personnellement l’arrivée de l’attaquant portugais au terme de la Coupe du Monde.

Actuellement en pleine Coupe du Monde au Qatar avec le Portugal, Cristiano Ronaldo s’est a validé son ticket pour les 8es de finale, mais il va également devoir régler sa situation personnelle en club. CR7 a récemment résilié son contrat avec Manchester United, et il se retrouve désormais libre de tout contrat.

Marca a annoncé mercredi qu’Al-Nassr envisageait sérieusement de mettre le paquet pour attirer Cristiano Ronaldo cet hiver, avec un contrat de deux ans assorti d’un salaire annuel mirobolant de 200M€. Et cette opération semble se préciser…

🚨🔥 #CR7, the executive director of #AlNasr will be in Qatar in order to manage directly the negotiation with Cristiano #Ronaldo immediately after the end of the #WorldCup. 📌 The 🇸🇦 club will try to convince the 🇵🇹 player presenting a $180m/year proposal until 2025. 🐓⚽ pic.twitter.com/yr6vlvSPXr