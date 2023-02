Mercato : Le Real Madrid prépare un transfert à 150M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le Real Madrid pourrait réaliser un gros mercato l’été prochain, un joueur serait déjà dans le viseur des dirigeants madrilènes. En effet, Khvicha Kvaratskhelia, l’ailier de Naples, plaît beaucoup à la Maison Blanche. Cependant, le club italien, qui demandera au moins 150M€, veut le prolonger et le conserver.

Et si le Real Madrid venait réaliser un gros coup l’été prochain ? L’an dernier, le club madrilène avait tout misé ou presque Kylian Mbappé mais l’attaquant du PSG avait fini par prolonger avec le club de la capitale. Vexé, le Real Madrid a pris sa revanche en dépassant Paris dans le dossier Aurélien Tchouaméni.

Le Real Madrid suit Khvicha Kvaratskhelia

Mais cette saison, on remarque aisément que le Real Madrid manque de profondeur de banc en attaque. D’après les informations du journal AS , la Maison Blanche aurait un œil sur Khvicha Kvaratskhelia. L’ailier de Naples réalise une saison exceptionnelle et son nom attise déjà les convoitises.

Naples veut le prolonger