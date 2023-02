Une star de l’OM sur le départ, la mèche est vendue

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recrue star de l'OM l'été dernier, Alexis Sanchez est comme un poisson dans l'eau à Marseille. Adulé par les supporters phocéens, l'international chilien confirme les attentes sur le terrain. Pour Jean-Charles De Bono, l'ailier de 34 ans n'a aucune raison de quitter le sud de la France et a la capacité de mener l'équipe vers les sommets.

Auteur de neuf buts depuis le début de la saison, Alexis Sanchez a, très vite, dissipé les doutes apparus après son arrivée à l'OM l'été denier. Après quelques semaines d'adaptation, l'international chilien a trouvé son rythme de croisière. Aujourd'hui, l'ancienne star du Barça et de l'Inter est devenue un véritable leader sur le terrain. L'OM a donc intérêt à le conserver la saison prochaine. Lié au club marseillais jusqu'en juin prochain, Alexis Sanchez a la possibilité d'étirer son bail d'une saison.

« Tous les feux sont au vert »

Pour Jean-Charles de Bono, Alexis Sanchez n'a aucune raison d'aller voir ailleurs, surtout pas après le début de saison réalisé par l'OM. « Tous les feux sont au vert. Il est meilleur buteur du club, c’est un leader d’équipe, un gars qui se régale avec le public et le stade. Je ne verrai pas trop l’intérêt, pour un joueur qui a toutes ces satisfactions de le voir tenter sa chance autre part. Surtout qu’on est deuxième au classement, voir qu’on peut jouer le titre. Dans un club comme l’OM, où tout lui correspond » a-t-il déclaré à Football Club Marseille.

