Un champion du monde débarque à l’OM, voilà la vérité

Ancien joueur de l'AS Roma et champion du monde 2006, Daniele De Rossi a débarqué à Marseille ces dernières heures. L'ancien international italien s'est rendu à la Commanderie, comme le prouvent certaines photos publiées sur les réseaux sociaux. Certains ont imaginé une possible arrivée dans le staff d'Igor Tudor, mais il n'en est rien.

Passé par le Hellas Vérone et la Juventus, Igor Tudor ne renie pas son côté italien, bien au contraire. L'ensemble du staff marseillais est passé par la Serie A. Le technicien de l'OM n'hésite pas, non plus, à faire appel à certains champions du monde comme Mauro Camoranesi, qui avait, toutefois, quitté le navire après seulement quelques jours de collaboration avec Tudor.

Daniele De Rossi de passage à la Commanderie

Un autre champion du monde italien était présent à Marseille ces dernières heures. Il s'agit de Daniele De Rossi, légende de l'AS Roma et de la Squadra Azzura . Licencié par la SPAL il y a quelques jours, il s'est rendu à la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, et a rencontré certains joueurs comme Leonardo Balerdi.

Leo Balerdi 🇦🇷 avec Daniele De Rossi 🇮🇹 présent au centre d’entraînement. #TeamOM pic.twitter.com/jkF3eE9UrQ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) February 15, 2023

Il ne viendra pas à l'OM