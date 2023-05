Mercato : Le Real Madrid prépare un sale coup à Benzema

Amadou Diawara

Grâce à son Ballon d'Or, Karim Benzema devrait prolonger jusqu'au 30 juin 2024 avec le Real Madrid. Malgré tout, le club merengue voudrait recruter un buteur de classe mondiale lors du prochain mercato estival. En effet, la Maison-Blanche serait en quête d'un attaquant capable de marquer près de 35 buts par saison.

Etincelant sous les couleurs de l'OL, Karim Benzema a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que la direction merengue a lâché environ 35M€ à l'été 2009 pour arracher le buteur français aux Gones .

Benzema va prolonger, mais...

Quatorze années plus tard, Karim Benzema est toujours au Real Madrid. Et grâce à son Ballon d'Or remporté la saison dernière, le capitaine et numéro 9 merengue serait sur le point d'être prolongé jusqu'au 30 juin 2024. Malgré tout, Florentino Pérez serait à la rechercher d'un nouveau buteur XXL pour la saison prochaine.

... le Real veut un nouveau buteur XXL