Real Madrid : Pour Benzema, c'est terminé

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le Real Madrid, Karim Benzema partira librement et gratuitement dans un nouveau club cet été s'il ne rempile pas d'ici-là. Mais heureusement pour le buteur français de 35 ans sa prolongation serait d'ores et déjà actée, et ce, grâce à son Ballon d'Or remporté.

Arrivé au Real Madrid à l'été 2009, Karim Benzema pourrait faire ses valises après 14 saisons de règne au Santiago Bernabeu. Engagé jusqu'au 30 juin avec le club merengue, le buteur français de 35 ans changera de club librement et gratuitement cet été s'il n'est pas prolongé d'ici-là.

Benzema va rempiler grâce à son Ballon d'Or

Selon les informations d' AS , divulguées ce vendredi matin, l'avenir de Karim Benzema serait d'ores et déjà scellé. S'il n'a pas officiellement paraphé un nouveau bail avec le Real Madrid, le capitaine merengue sait tout de même qu'il portera le même maillot la saison prochaine.

Une prolongation jusqu'en 2024 pour Benzema