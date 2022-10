Foot - Mercato

Mercato : Le Real Madrid et le Barça se déclarent la guerre

Publié le 16 octobre 2022 à 01h15

Thomas Bourseau

Bien qu’il fasse moins parler de lui sportivement parlant dernièrement, Alphonso Davies aurait toujours la cote sur le marché des transferts. Le FC Barcelone et le Real Madrid pourraient même se disputer ses services. Explications.

Rivaux sur le terrain où ils se disputeront la place de leader de la Liga au Santiago Bernabeu dimanche, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont livrés diverses batailles sur le marché des transferts ces dernières années. Le cas Vinicius Jr fait notamment partie des pistes activées à la fois par le Real Madrid et le FC Barcelone. Et il se pourrait que les deux géants du football espagnol soient prêts à remettre le couvercle.

Le Real Madrid intéressé par Alphonso Davies ?

Dans la journée de vendredi, Marca révélait par le biais de son journaliste José Felix Diaz que le joueur du Bayern Munich pour lequel le Real Madrid formulait l’intérêt le plus concret n’était autre qu’Alphonso Davies, dont le contrat au sein du club bavarois arrivera à expiration en juin 2025.

Real Madrid : L'annonce retentissante de Giroud sur Benzema et le Ballon d'Or https://t.co/ovQe1ubHY4 pic.twitter.com/0zqvexaNS9 — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

Le Barça également à l’affût pour Davies