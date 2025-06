Mercato : Le Real Madrid annonce l'arrivée d'une «légende» !

Engagé initialement jusqu'au 30 juin avec Liverpool, Trent Alexander-Arnold s'est engagé en faveur du Real Madrid. Lors de la présentation de son nouveau numéro 12, Florentino Pérez s'est totalement enflammé. En effet, le président merengue a affirmé que l'international anglais était devenu une véritable légende à Liverpool.

Formé à Liverpool , Trent Alexander-Arnold a décidé de se lancer un tout nouveau défi. Alors que son contrat avec les Reds se terminait le 30 juin, le latéral droit de 26 ans vient de signer au Real Madrid . S'il aurait pu rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement à l'issue de son bail, Trent Alexander-Arnold est arrivé prématurément au Santiago Bernabeu , et ce, pour pouvoir disputer la Coupe du Monde des clubs (15 juin - 13 juillet) sous les couleurs merengue.

«L'un des meilleurs défenseurs au monde arrive à Madrid»

Ce jeudi après-midi, Florentino Pérez a présenté sa nouvelle recrue : Trent Alexander-Arnold. Et le président du Real Madrid n'a pas tari d'éloges à son égard. « Cher Trent Alexander-Arnold, bonjour et bienvenue. Un joueur qui a tout gagné et qui est l'un des meilleurs défenseurs au monde arrive à Madrid. À Liverpool, il est devenu une véritable légende et souhaite continuer à écrire son histoire ici. Nous souhaitons la bienvenue à Trent Alexander-Arnold. Je tiens à te transmettre notre gratitude, car nous savons ce que cela signifie pour toi de jouer au Real Madrid. Nous ne l'oublierons jamais. Tu arrives de Liverpool, un club qui nous est cher. Tu as remporté 9 titres à Anfield. Tout cela en 354 matchs », s'est-t-il enflammé, avant d'en rajouter une couche.